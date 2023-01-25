Столичні оперативники викрили луганчанина, який рік тому вбив чоловіка

Зловмисник декілька разів вистрілив у перехожого, котрий помер від отриманих травм. Під час санкціонованого обшуку в оселі чоловіка правоохоронці виявили зброю, боєприпаси та вибухівку, а спецпризначенці КОРДу затримали фігуранта. Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Минулого року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Андрія Шептицького вони виявили невідомого чоловіка з вогнепальними пораненнями живота та ноги. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та кінологи.

Поліцейські встановили, що в чоловіка виник словесний конфлікт із незнайомцем. У ході з’ясування стосунків зловмисник спершу вдарив свого опонента по голові, а після того як чоловік почав тікати, п’ять разів вистрілив у нього з вогнепальної зброї. У результаті нападник втік із місця скоєння злочину, а медики констатували смерть потерпілого.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів, за допомогою аналітиків управління кримінального аналізу вивчили записи з камер відеонагляду, а також поспілкувалися зі свідками та очевидцями події і встановили особу, причетну до вчинення особливо тяжкого злочину. Ним виявився раніше не судимий луганчанин, 1975 року народження.

Днями слідчі слідчого управління поліції Києва за силової підтримки бійців спецпідрозділу «КОРД» провели в помешканні підозрюваного санкціонований обшук. Під час перевірки поліцейські виявили боєприпаси — ручну гранату РГД-5 та запал до неї, а також два автомата, 11 магазинів, штик-ніж та майже тисячу набоїв різного калібру. Відтак правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато три кримінальні провадження, а саме: за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, за ч. 1 ст. 263 – зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України — носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Наразі слідчі за погодженням із Київською міською прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва