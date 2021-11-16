В Москве уголовник надругался над первоклассницей, которую брат «забыл» на улице

Старший брат должен был встретить ребенка, но не сделал этого

День рождения, как повод познакомиться с первоклассницей, использовал педофил, задержанный на востоке Москвы. В телефоне у негодяя обнаружили детскую порнографию.

Как стало известно «МК», 11 ноября мама забрала девочку после продленки и разрешила ей немного погулять на детской площадке. Женщина спешила на работу, поэтому она отнесла рюкзак дочери домой (семья проживает в доме рядом со школой) и велела старшему сыну встретить сестру с прогулки. Но тот не выполнил поручение. Тем временем школьница пришла к дому и не смогла открыть входную дверь. Возле подъезда ребенка и приметил 33-летний приезжий из Самары. Ранее судимый мужчина приехал в московский регион на заработки, поселился в Балашихе и приезжал в столицу «погулять».

Как позже пояснил извращенец стражам порядка, сначала он просто разговорился с ребенком. Девочка призналась, что у нее завтра день рождения. Мужчина сообщил, что у него — тоже. В ходе беседы негодяй повел ребенка гулять по району, завел в подъезд одного из жилых домов и надругался.

О пропаже дочери в полицию заявила мать первоклассницы. Женщина стала звонить домой, чтобы узнать, пришла ли малышка с прогулки. И получив отрицательный ответ, забила тревогу. Полицейские и волонтеры начали поиск ребенка и нашли ее сидящей на лавочке возле одного из домов. Рядом с ней находился мужчина, который при виде полицейских попытался скрыться. Но это ему не удалось. Педофил признался, что был под наркотиками, у него в голове что-то переклинило и он совершил изнасилование.

Стражи порядка не исключают, что девочка — не единственная жертва этого человека. В его телефоне найдена детская порнография и фото изувера с другими несовершеннолетними.