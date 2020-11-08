П’яний водій спричинив відразу дві страшні ДТП на Тернопільщині (фото)

7 листопада на Тернопільщині сталися відразу дві жахливі аварії, спричинені п’яним водієм, котрий, намагаючись утекти з місця першої ДТП, спричинив ще гіршу

Про інциденти на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив громадський активіст Роман Довбенко, додавши до свого допису фотографії наслідків аварій.

“Прямо зараз у Бучачі на Галицькій в районі мальтозного заводу страшне ДТП – 4 потерпілих…

Бухий водій вчинив спочатку одне ДТП біля кінотеатру і почав утікати вже побитою машиною в сторону міста Монастириська, а я телефонуючи в поліцію, тримався за ним зі швидкістю 150-160 км/год. по населеному пункті і вже в районі спірт-заводу я став свідком другого ДТП, де бігом викликав швидку та почав витягувати з машин чотирьох людей, які стікали кров’ю…”,- ідеться у повідомленні активіста.

Невдовзі Роман Довбенко доповнив своє повідомлення наступним коментарем:

“Цей хуліган тепер ще й поліцейського б’є… Я зареєстрував ще один злочин”. – пише Довбенко. // Галас