Працівниками податкової міліції Київщини вилучено з незаконного обігу товарів акцизної групи на суму близько ₴11 млн. 

В рамках проведення заходів спрямованих на виявлення і припинення порушень законодавства у сфері незаконного обігу підакцизних товарів та досудового розслідування кримінального провадження розпочатого ч. 2 ст. 204 КК України співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з ГУ ДФС у м. Києві виявлено та припинено міжрегіональну злочинну схему по виготовленню, транспортуванню та реалізації незаконно виготовленого спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв.

В ході проведення санкціонованих обшуків в складських приміщеннях розташованих на території Київської, Чернігівської, Сумської областей та м. Києва, виявлено діяльність двох підпільних виробництва з виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів. Подальша реалізація фальсифікату здійснювалась дрібно-оптовими партіями покупцям та через мережу Інтернет.

За результатами проведених заходів незаконну діяльність припинено та вилучено з незаконного обігу 3 832 дал спирту на орієнтовну вартість 7,7 млн. грн., 934 дал лікеро-горілчаних виробів (готова продукція) на орієнтовну вартість 1,8 млн. грн., 5 вантажних транспортних засобів задіяних у протиправній схемі на орієнтовну вартість 1,3 млн. грн. та обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних виробів на орієнтовну суму 180 тис. гривень.

Загальна вартість вилучених товаро-матеріальних цінностей становить близько 11 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Головне управління ДФС у Київській області