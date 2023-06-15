У Куп’янському районі викрито ще одного шанувальника «руського миру»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації с. Малий Бурлук Куп’янського району місцевий мешканець, маючи проросійські погляди, публічно заперечував збройну агресію рф проти України та підтримував дії держави-агресорки.

Чоловік стверджував, що «росія залишиться тут назавжди, України тут не буде». Однак колаборант помилився і через свої вислови опинився у полі зору українських правоохоронців.

Дізнання проводить Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура