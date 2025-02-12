Столичні оперативники викрили наркозбувача у Солом’янському районі

Зловмисника затримали на одній з вулиць району, він мав розфасовані по пакунках психотропи. Під час обшуку за місцем його мешкання поліцейські також вилучили заборонені речовини, а також ваги та пакувальні матеріали. Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники управління карного розшуку затримали молодика, який мав при собі пакетики з психотропними речовинами. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Порушник – місцевий мешканець, 2002 року народження. Під час обшуку за його місцем проживання поліцейські виявили ще 39 підготовлених до збуту пакетів з амфетаміном та Альфа-PVP. Окрім того, вилучено електронні ваги та пакувальні матеріали. Поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертизу, а наркоділка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Солом’янського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва