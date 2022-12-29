Столичні оперативники викрили серійного автокрадія

Наразі відомо про щонайменше три злочинні епізоди. Затриманому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що протягом ночі викрали його автомобіль “Тойота”, який він залишив на проспекті Правди. Оперативники управління карного розшуку негайно розпочали пошуки транспортного засобу.

Начальник відділу розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами Олександр Зеленецький повідомив, що поліцейські встановили рух викраденого транспортного засобу та у подальшому розшукали його в іншому районі столиці:

«За результатами проведеної роботи із залученням оперативників Подільського управління поліції та аналітиків столичного главку, ми встановили та затримали порушника. Спільно зі слідчими проведено ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено речові докази, що вказують на причетність фігуранта до скоєного, зокрема інструменти для відкриття транспортного засобу і викрадене авто «Тойота». Наразі відомо про щонайменше три злочинні епізоди фігуранта”.

Порушник – 45-річний уродженець Києва. На даний час триває перевірка на причетність до аналогічних злочинів на території міста, в яких він обґрунтовано підозрюється.

“За погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за частиною третьою статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Судом порушнику обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у майже півмільйона гривень. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна”, – додав Олександр Зеленецький.

Відділ комунікації поліції Києва