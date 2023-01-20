Столичні оперативники затримали киянина за розбійний напад на малолітнього

Зловмисник застосував до 13-річного хлопця балончик зі сльозогінним газом та відібрав мобільний телефон. Слідчі вилучили у фігуранта речові докази та повідомили йому про підозру. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія сталась на вулиці Закревського. До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що біля будинку невідомий застосував до її малолітнього сина газовий балончик та забрав мобільний телефон. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу та співробітників кримінальної поліції територіального управління поліції.

Начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе повідомив, що оперативники столичного главку та районного управління за допомоги аналітиків сектору кримінального аналізу протягом ночі встановили ймовірного нападника, а слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Це – 39-річний місцевий мешканець, раніше судимий за наркозлочини. Під час першочергових слідчих дій у помешканні фігуранта ми виявили газовий балончик, який вилучили для проведення експертного дослідження. Крім цього вилучили мобільний телефон 13-річного потерпілого, яким вже почав користуватися затриманий».

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного або стану. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва