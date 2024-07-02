Столичні поліцейські викрили групу «квартирників» із Черкащини

З квартири місцевої мешканки зловмисники викрали грошові кошти та особисті речі. Чотирьом фігурантам слідчі повідомили про підозру, за крадіжку, вчинену групою осіб в умовах воєнного стану, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в період її відсутності вдома, з помешкання викрали грошові кошти та її особисті речі. Для встановлення всіх обставин події на місце одразу виїхала слідчо- оперативна група територіального підрозділу поліції.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці опитали 27-річну заявницю та провели огляд місця події. За словами потерпілої, загальна сума викраденого майна склала понад 600 тисяч гривень.

В ході проведення низки слідчо – розшукових дій, оперативники Голосіївського управління поліції встановили, що до скоєння крадіжки причетна група осіб, один з учасників якої є знайомим потерпілої.

За місцем проживання фігурантів у Черкаській області поліцейські провели обшуки, в результаті яких вилучили речові докази та частину викрадених грошових коштів.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури фігурантам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, у великих розмірах, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва