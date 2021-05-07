Волинянин, який вбив дружину, проведе за ґратами 8 років

Волинянин вбив дружину і проведе у тюрмі 8 років.

Про це Depo.Львів повідомили в прокуратурі Волинської області.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 55-річним волинянином дружині тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Увечері 30 листопада 2020 року раніше судимий нетверезий чоловік у власному будинку в селі Корсині Луцького району через ревнощі жорстоко побив дружину, завдавши травм, від яких вона померла.

Рожищенський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років та 9 місяців позбавлення волі.