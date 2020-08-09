В Одессе мошенник обманул приезжих на крупную сумму

Эксперт рекомендует не пересылать деньги на карту незнакомца

Житель Днепра заранее забронировал жилье в Одессе, совершив предоплату по требованию мошенника. По прибытию в город выяснилось, что помещения нет и обратиться не к кому. Об этом сообщает ТСН.

Дмитрий планировал отпуск целый год. Вся семья уже представляла себя на море, но отдых был испорчен. «Сделал бронь на сайте, получил подтверждение о проживании. На следующий день позвонил хозяин жилья и попросил сделать предоплату», — рассказывает пострадавший.

На сайте было все как положено, фотографии жилья присутствовали. Дмитрий без сомнений перевел деньги на карту злоумышленника. А вот когда приехали и попросили его подвезти ключи, тот просто послал и поставил телефонный номер в черный список.

Дмитрию пришлось срочно искать другое жилье. Сейчас квартира, которую он бронировал на сайте, исчезла с ресурса, а телефон хозяина не отвечает несколько недель. Пострадавший пробовал получить компенсацию от сайта. Звонил и много раз писал письма на электронный адрес, но ответ был не в его пользу.

Юрист считает, что получить компенсацию в подобной ситуации практически невозможно. Если кидаешь деньги на карту — нужно понимать, что отправляешь деньги в одну сторону и вернуть их оттуда уже не так легко, потому что данные карты защищены законодательством.

Эксперт советует не переводить деньги посредникам, внимательно читать правила сайтов бронирования жилья и четко их соблюдать. Только так можно надеяться, что вас не обманут. // РБК-Украина