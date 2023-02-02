В Одесі листоношу викрили у привласненні пенсійних виплат

В умовах воєнного стану зловмисниця «нагріла руки» на чотирнадцятьох громадянах. За це їй загрожує позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що 43-річна одеситка, працюючи листоношою, отримувала у відділенні поштового зв’язку гроші, призначені для виплати пенсій місцевим жителям, в платіжних відомостях підробляла за людей підписи про отримання коштів, а готівку залишала собі.

Одразу після звернень ошуканих громадян правопорушницю у злочинній схемі викрили співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські з’ясували, що в результаті таких оборудок всього за кілька днів жінка ошукала 14-х громадян. Загалом вона незаконно привласнила понад 70 тисяч гривень пенсійних коштів.

«На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч.ч. 1, 3 та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, підроблення офіційного документа, що посвідчується іншою особою, яка має право посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, та використання завідомо підробленого документа, зокрема вчинене повторно та в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, яке загрожує жінці за такі злочини, – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – повідомила старша слідча у справі Юлія Бондаренко.

Одеське районне управління поліції № 1