Столичні поліцейські викрили інтернет-шахрая, який ошукав підписників соцмережі

Аферист зламав акаунт дівчини у соціальній мережі та розіслав інформацію про збір коштів нібито на термінове лікування її дитини. Таким чином зловмисник «заробив» 5000 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Слідчі слідчого управління поліції Києва за оперативного супроводження управління кіберполіції в місті Києві та процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили чоловіка, який вчинив шахрайські дії. Правопорушником виявився уродженець Харкова, 2002 року народження.

Поліцейські встановили, шахрай зламав акаунт дівчини у соціальній мережі «Instagram» та розіслав підписникам потерпілої інформацію про терміновий збір коштів на лікування її сина, вказавши реквізити своєї банківської картки. Таким чином зловмисник «заробив» 5000 тисяч гривень, ошукавши громадян з різних регіонів.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – пособництво у заволодінні чужим майном, вчиненому шляхом обману за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Поліцейські встановлюють й інших осіб, причетних до шахрайських дій, з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва