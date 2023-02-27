Столичні поліцейські затримали жінку за пограбування киянки

Зловмисниця вихопила з рук потерпілої мобільний телефон та втекла. Правоохоронці розшукали та затримали підозрювану неподалік від місця скоєння злочину. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, фігурантці загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від мешканки столиці про те, що на вулиці Митрополита Андрія Шептицького жінка відібрала в неї мобільний телефон та втекла. Для перевірки інформації та з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибули екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали зловмисницю неподалік від місця скоєння злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась уродженка Київщини, 1985 року народження, яка збиралася продати чужий ґаджет, але не встигла.

За погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва слідчі Дніпровського управління поліції повідомили порушниці про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Києва