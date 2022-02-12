Поліція Київщини викрила організаторку підпільного борделю

25-річна жителька Києва організувала «бізнес» з надання послуг сексуального характеру. Сутенерка залучила до діяльності 28-річну знайому, яка працювала адміністратором та приймала дзвінки від клієнтів.

Організаторка винаймала дівчатам квартиру та координувала виїзди на виклики. Клієнтів шукали переважно через оголошення в інтернет-мережі. Вартість надання послуг становила від 2500 гривень за годину. Доходи від підпільного бізнесу сутенерка забирала готівкою або отримувала на банківську карту.

Викрили злочинну діяльність зловмисниці працівники управління міграційної поліції Київщини спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури. Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність жінок до вчинення вказаних злочинів.

Організаторку нині затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Поліція Київської області