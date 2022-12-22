За забруднення земель та ₴1 млн. збитків довкіллю засуджено директорку підприємства 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької обласної прокуратури Калинівським районним судом Вінницької області ухвалено вирок, яким визнано винною керівницю державного підприємства у пособництві в забрудненні земель речовинами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей та довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 239 КК України) та службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Прокурором у суді доведено, що директорка підприємства, яка уповноважена дотримуватись спеціальних правил щодо запобігання забрудненню земель, тривалий час неодноразово надавала вказівки здійснювати розміщення побічних продуктів тваринного походження на необладнаній території за межами підприємства.

Це спричинило накопичення небезпечних відходів та забруднення ними 1,306 га земель, що, згідно з висновком експерта, створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля, а також заподіяло шкоду на понад 1 млн грн.

За результатами розгляду наданих доказів суд підтримав позицію прокурора щодо виду й міри покарання та призначив обвинуваченій остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, встановивши іспитовий строк 2 роки, з позбавленням права обіймати посади на підприємствах державної форми власності, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк два роки.

Також на розгляді Господарського суду міста Києва перебуває позовна заява прокурора до державного підприємства про відшкодування шкоди, заподіяної протиправною господарською діяльністю, а на розгляді Окружного адміністративного суду міста Києва – про зупинення діяльності підприємства до отримання ним позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля.

Раніше прокуратурою повідомлялось про засудження за вказаним фактом головного інженера згаданого підприємства.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури