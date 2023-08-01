Столичні поліцейські затримали злодія зі «стажем»

Працівники поліції викрили у квартирній крадіжці киянина, який неодноразово відбував покарання за майнові злочини. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Днями до Солом’янського управління поліції надійшла заява про квартирну крадіжку. 24-річна заявниця повідомила, що у той час, коли вона була на роботі хтось відчинив двері її квартири та вкрав два ноутбуки й срібні прикраси. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

При огляді місця події поліцейські встановили, що зловмисник відчинив двері шляхом підбору ключа, а при відпрацюванні прилеглої території виявили камери відеоспостереження, які зафіксували самого підозрюваного.

Покроково, за допомоги працівників сектору кримінального аналізу, правоохоронці встановили зловмисника та шлях його втечі з місця злочину. Ним виявився 38-річний киянин, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Оперативники затримали чоловіка за місцем мешкання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також під час проведення обшуку правоохоронці знайшли викрадені речі, які фігурант сховав їх під сходинками у під’їзді будинку. Після проведення слідчих дій майно повернуть законній власниці.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва