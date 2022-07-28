Столичні правоохоронці затримали двох братів-грабіжників

Зловмисники вихопили з рук перехожої сумку з телефоном і документами та втекли. Поліцейські швидко встановили підозрюваних та провели за їх місцем мешкання невідкладний обшук, під час якого вилучили награбоване. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Вчора до поліції Києва зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що на вулиці Червонопольській двоє чоловіків вихопили в неї з рук сумку та втекли.

Для негайного відпрацювання події на місце були скеровані патрульні поліцейські та співробітники кримінальної поліції.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетні рідні брати – 28-річні місцеві мешканці, які проживають неподалік від місця вчинення злочину та вже не раз потрапляли у поле зору правоохоронців та притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Поліцейські провели невідкладний обшуку у квартирі фігурантів, у результаті якого слідчі вилучили документи заявниці та її мобільний телефон. Зловмисники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури слідчі готують порушникам повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Окрім цього, перевіряється інформація щодо можливої причетності фігурантів до аналогічних злочинів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва