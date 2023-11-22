столичні правоохоронці затримали квартирного крадія

Поліцейські встановили причетність зловмисника до двох епізодів крадіжок. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Йому загрожує до восьми років увʼязнення

Протягом двох місяців до Соломʼянського управління поліції надійшли заяви про викрадення техніки та ювелірних прикрас. У жовтні цього року зловмисник, скориставшись відкритим вікном квартири першого поверху будинку по вулиці Максима Кривоноса, проник у житло та заволодів двома золотими каблучками, завдавши власниці матеріальних збитків на загальну суму близько 20000 гривень.

Минулого тижня фігурант повторно скоїв крадіжку. На цей раз ошукавши жительку будинку на вулиці Солом’янській. Крадій відігнув залізні решітки та пошкодивши віконну раму поцупив з квартири два ноутбуки вартістю близько 25 тисяч гривень. Правопорушник збув крадене у ломбард.

У ході слідства правоохоронці зʼясували, що обидва правопорушення скоїв 34-річний киянин, неодноразово судимий за квартирні крадіжки. Оперативні працівники Соломʼянського управління поліції затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва