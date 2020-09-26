На Закарпатті затримали зловмисника, який під час обшуку стріляв у поліцейського

У селі Руські Комарівці Ужгородського району під час проведення санкціонованого судом обшуку в помешканнях підозрюваних в угоні автомобіля один із фігурантів здійснив кілька пострілів у працівника поліції. Стрільця одразу ж знешкодили та затримали працівники поліції. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Загрози життю поліцейського немає.

У селі Руські Комарівці на Ужгородщині група осіб викрала у місцевого жителя автомобіль марки ВАЗ-2105. Після звернення в поліцію оперативники встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом можуть бути причетні троє односельців потерпілого віком 53, 35 і 25 років. Для виявлення та фіксації доказів поліцейські звернулися з клопотанням до суду для отримання дозволу на обшук помешкання фігурантів.

Вже в ході процесуальної дії один зі зловмисників, а саме 35-річний житель села Руські Комарівці, вчинив збройний опір поліцейським, які здійснювали санкціонований судом обшук.

За попередньою інформацією, кілька пострілів було здійснено з пневматичного пістолета, внаслідок чого отримав гематоми грудної клітки працівник роти поліції особливого призначення. Загрози його життю та здоров‘ю немає. Стрілка було негайно знешкоджено та затримано.

За даним фактом слідчі Ужгородського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Особу, яка стріляла в поліцейського, вже поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також слідчі інкримінують йому незаконне поводження зі зброєю (ст.263 Кримінального кодексу України).

Окрім того, усім трьом фігурантам справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу. Розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області