Під виглядом надання послуг з працевлаштування шахрай заволодів понад ₴800 000

Мешканець Київщини в Інтернеті пропонував платні послуги з працевлаштування за кордоном. Слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів відносно 67 потерпілих. Аферисту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури спільно з управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України за допомоги аналітиків сектору кримінального аналізу територіального підрозділу викрили у шахрайстві 26-річного чоловіка, який під приводом допомоги у працевлаштуванні ошукував громадян по всій Україні. які перерахували кошти, а пропозицію, щодо роботи так і не отримали.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, організатор схеми реєстрував юридичних осіб на підставних людей, потім створював власні веб-сайти https://workhub2018.com.ua/ та https://e-work.com.ua/ і координував «роботу» інших учасників шахрайської схеми:

«Діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, зловмисник підшукав для прикриття своєї незаконної діяльності товариство з обмеженою відповідальністю, одним із видів господарської діяльності якого імітувалося надання послуг з роботи за кордоном. Далі він підібрав менеджерів по роботі з клієнтами. Замовники знаходили оголошення на веб-сайтах та вносили передплату у сумі від 8 до 18 тис гривень з людини. «Співробітники» компанії запевняли клієнтів про обов’язковість виконання умов працевлаштування з боку компанії, висилали договір неіснуючих правочинів про узгодження умов для ознайомлення та підписання. Загальна сума, яка була перерахована чоловіку на декілька його компаній складає понад 880 тисяч гривень. Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно 67 потерпілих. Проте, за оперативними даними, кількість ошуканих громадян може бути сягати сотен осіб, а сума завданих збитків – декількох мільйонів гривень».

Поліцейські провели ряд обшуків за місцями мешкання та «роботи» організатора та його спільників. Вилучено понад 40 тисяч доларів США та 350 тисяч гривень готівкою, дві елітні автівки, прикраси з діамантами, мобільні телефони, ноутбуки, які здобуті злочинним шляхом та банківські картки і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб.

«Фігуранта поліцейські затримали. Ним виявився уродженець Запорізької області, 1996 року народження, який мешкав у Київській області», – додав Араік Кочкадамян.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Суд вже обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

На даний час тривають процесуальні дії з метою притягнення до відповідальності усіх учасників злочинної схеми.

Поліцейські Києва звертаються до всіх громадян, які стали жертвами шахрайської схеми та користувалися послугами, опублікованими на сайтах https://workhub2018.com.ua/ та https://e-work.com.ua/ , повідомити про такі факти до найближчого відділу поліції або за номером 102.

Відділ комунікації поліції Києва