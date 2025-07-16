На Буковині 10-х посадовців підозрюють у розтраті ₴10 млн з бюджету під час закупівель та розгляду земельних питань

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження за трьома статтями.

У Чернівецькій області прокурори оголосили про підозру десятьох посадовцям місцевих громад та комунальних підприємств у розтраті майже 10 мільйонів гривень.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За інформацією генпрокуратури, у Брусницькій громаді сільський голова вніс до земель громади ділянку за її межами, заволодів майном одного з мобільних операторів та безпідставно передав його третій особі.

У Хотинській громаді директора та фахівця із закупівель багатопрофільної лікарні підозрюють у розтраті коштів з міського бюджету під час закупівлі кондиціонерів за завищеною вартістю.

Директор та фахівець із закупівель КНП “Хотинська багатопрофільна лікарня” Хотинської міської ради здійснили розтрату коштів місцевого бюджету під час закупівлі кондиціонерів за завищеною вартістю.

Сільського голову Клішковецької сільської ради підозрюють у розтраті майже 975 тис. грн при закупівлі робіт під час будівництва спортивного майданчика.

Начальник управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради, за даними слідства, допустив завищення вартості капітального ремонту міжбудинкового проїзду, чим завдано збитків бюджету на понад 694 тис. грн.

Сільський голова Кадубовецької сільської ради у процесі капітального ремонту харчоблоку школи допустив завищення вартості та обсягів робіт, що призвело до розтрати понад 1 млн грн бюджетних коштів.

Гендиректор та провідний фахівець з публічних закупівель КП “Чернівціводоканал” придбали транспортний засіб для перевезення аварійно-ремонтних бригад за завищеною вартістю, чим заподіяв збитки на понад 1,2 млн грн.

Ексначальник обласного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, діючи в інтересах третіх осіб, передав у приватну власність земельні ділянки загальною площею понад 1,4 га за межами власних повноважень, що спричинило збитки на понад 2 млн грн.

Також колишній начальник управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА, на даний час – директор іншої державної установи, допустив розтрату майже 2,9 млн грн бюджетних коштів при закупівлі робіт із ліквідації наслідків стихійного лиха на автодорогах місцевого значення, що виконані не в повному обсязі та за завищеною вартістю.

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження за трьома статтями. Зокрема, за статтею про привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем підозрюваним загрожує від семи до 12 років ув’язнення та до трьох років позбавлення права обіймати певні посади. Також конфіскація майна.

Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посад. Також вживають заходів щодо відшкодування збитків. // LB.ua