Столичні слідчі повідомили про підозру черговому наркозбувачу

Зловмисник планував продати психотроп «солі PVP» шляхом закладок, але був затриманий правоохоронцями. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

У ході відпрацювання території району оперативні працівники спільно з дільничними офіцерами Дніпровського управління поліції на вулиці Садовій затримали чоловіка з наркотиками. Зловмисником виявився уродженець Донеччини, 2002 року народження.

Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в порушника 34 згортки з психотропною речовиною — солями PVP, які він планував збути шляхом закладок. Окрім цього поблизу місця затримання, поліцейські виявили схованку з наркотиками, яку чоловік вже встиг зробити.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Києва