Столичні слідчі повідомили про підозру жінці за пограбування мешканки Київщини

Порушниця підійшла до автівки, у якій сиділа жінка та попросила у неї гроші. Однак, коли потерпіла дістала гаманець, зловмисниця вирвала з її рук готівку та намагалась втекти. Оперативники затримали жінку. За пограбування, вчинене в умовах воєнного стану, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході проведення оперативно-пошукових заходів по попередженню та розкриттю злочинів оперативники столичного главку на вулиці Зоологічній затримали жінку за пограбування киянки. Затримана – раніше судима за аналогічні злочини мешканка Київської області, 1976 року народження.

«На паркувальному майданчику зловмисниця підійшла до однієї з автівок та попросила у водійки кошти, мовляв, вона перебуває у скрутному становищі. У момент, коли жінка відкрила гаманець, порушниця вирвала гроші та намагалась втекти. Протягом кількох хвилин її викрили оперативники та доставили до відділку поліції. У подальшому ми затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, вилучили у затриманої речові докази – 1500 гривень», – розповіла слідча Шевченківського управління поліції Валерія Сологуб.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва