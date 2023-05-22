Столичні спецпризначенці затримали чоловіка, який тяжко поранив знайомого

Під час з’ясування стосунків зловмисник декілька разів вдарив ножем чоловіка, у якого винаймає житло. Лікарі госпіталізували потерпілого з порізами рук та проникаючим пораненням живота у лікарню, а поліцейські затримали нападника неподалік від місця скоєння злочину. За скоєне уродженець Сумщини може опинитися за ґратами на вісім років.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівників стоматології на вулиці Червоноткацій про те, що до приміщення увірвався невідомий зі слідами крові на одязі та ножем у руках. За вказаною адресою негайно прибули співробітники полку поліції № 2, карета екстреної медичної допомоги та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Правоохоронці затримали чоловіка на виході з будівлі та з’ясували, що він поранив ножем свого орендодавця в сусідній багатоповерхівці, а до стоматології забіг випадково й намагався заховати знаряддя злочину в шухляді.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, правоохоронці швидко розшукали потерпілого, якого з ножовими пораненнями рук та живота лікарі госпіталізували до медичного закладу:

«Ми з’ясували, що чоловік разом із братом прийшов до своєї оселі та попросив орендаря з’їхати з квартири, через те, що він сильно її засмітив та надходили постійні скарги від сусідів. Коли брат власника пішов на вулицю, між чоловіками розпочалась сварка, яка закінчилась тим, що квартирант порізав ножем руки орендодавцю, а коли потерпілий почав тікати, то нападник наздогнав його та вдарив ножем у живіт. Після цього зловмисник втік разом зі знаряддям злочину.

Слідчо-оперативна група вилучила з місця події речові докази, а порушника ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Сумщини, 1984 року народження».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, а суд задовольнив клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство», — зазначив Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва