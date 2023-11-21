Столичній громаді повернули 2 квартири вартістю ₴3,6 млн., якими заволоділи шахраї

За сприяння Святошинської окружної прокуратури виконано рішення суду, яким визнано спадщину відумерлою та передано її територіальній громаді столиці.

Прокурори встановили, що в 2020 році шахраї на підставі договору купівлі-продажу квартири, укладеного від імені одного з власників квартири, який помер у 2007 році, зареєстрували за собою право власності на 3–кімнатну квартиру у Святошинському районі столиці.

Крім того, встановлено, що померлій особі належала також 1-кімнатна квартира, розташована у Солом’янському районі столиці, якою також заволоділи шахраї.

Враховуючи викладене, прокуратура заявила позов, який судом задоволено.

Наразі рішення суду реально виконано – право власності на 2 квартири вартістю 3, 6 млн грн зареєстровано за територіальною громадою.

Крім того, за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство), процесуальне керівництво в якому здійснює Святошинська окружна прокуратура міста Києва.

Київська міська прокуратура