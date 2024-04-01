Столичній громаді повернуто квартиру на Оболоні вартістю понад ₴2,3 млн.

Органами Київської міської прокуратури постійно вживаються заходи представницького характеру, спрямовані на повернення у комунальну власність нерухомого майна, що є відумерлою спадщиною.

Так, Київська міська прокуратура відстояла в апеляційному суді право територіальної громади міста Києва на квартиру, розташовану в будинку по проспекту Оболонському в місті Києві, яка є відмерлою спадщиною та на підставі підробленого договору купівлі-продажу вибула у власність фізичних осіб.

Власником квартири був самотній киянин, який помер, не маючи спадкоємців.

Після смерті чоловіка його житло мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

У зв’язку з цим, у червні 2022 року Оболонська окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду про витребування квартири, площею 46,3 кв. м, вартістю понад 2,3 млн грн з чужого незаконного володіння останнього набувача.

Рішенням Оболонського районного суду міста Києва у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, Київська міська прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, постановою якого позов прокурора задоволено в повному обсязі. Визнано спадщину відмерлою та витребувано квартиру на користь територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.

Вказане рішення суду набрало законної сили. На даний час прокуратурою вживаються заходи щодо його реального виконання.

Київська міська прокуратура