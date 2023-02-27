Столичній громаді повернуто квартиру на вул. Антоновича вартістю понад ₴2 млн., якою заволоділи шахраї

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва успішно відстояли свою позицію в суді щодо повернення територіальній громаді квартири, розташованої в Голосіївському районі столиці вартістю понад 2 млн грн, яка за законом належить до відумерлої спадщини.

Власником квартири по вулиці Антоновича в м. Києві був самотній киянин, який помер, не маючи спадкоємців. Після смерті чоловіка належне йому житло мало б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

Однак, як встановило слідство, внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору купівлі-продажу квартира була зареєстрована за фізичною особою та в подальшому незаконно відчужена.

Захищаючи інтереси територіальної громади, окружна прокуратура звернулась до суду з позовною заявою про витребування майна до комунальної власності.

Завдяки активній позиції окружної прокуратури та зібраним доказам Голосіївський районний суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.

Київська міська прокуратура