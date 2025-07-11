Столичний суд визначив покарання жінці, яка оголеною стрибала на даху «копійки»
Печерський райсуд Києва визнав винною уродженку Узбекистану у хуліганстві і призначив покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.
Суд розглянув цю справу у спрощеному порядку, без присутності обвинуваченої, яка визнала свою вину і щиро розкаялася. Також Феміда з’ясувала, що жінка ніде не працює, не судима, не перебуває на обліку у психіатра та нарколога.
Окремо Феміда поклала на обвинувачену низку обов’язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти цьому органу про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, а також узгоджувати виїзд за кордон. Згідно з вироком, жінка повинна стати на облік до органів державної служби зайнятості як безробітна, щоб знайти роботу.
Як відомо, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінального покарання в умовах воєнного стану – пробаційного нагляду. Пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства. Таке покарання може бути призначене на строк від одного до п’яти років (один-два роки для неповнолітніх).Tweet