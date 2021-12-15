Стрілянина на харківському ринку – затримано чоловіка (фото)

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова в рамках досудового розслідування за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї затримано чоловіка (ч. 4 ст. 296 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня цього року між продавцями та покупцями одного з будівельних магазинів ринку, розташованого в Холодногірському районі, виник конфлікт.



Після словесної перепалки покупці покинули магазин, але невдовзі повернулися вже зі зброєю. Чоловік, маючи при собі два травматичні пістолети, вистрілив одному продавцю у ногу, іншому пуля потрапила до мобільного телефону. Його товариш вдарив по обличчю продавця та втік.

Наразі одного з чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.



Встановлюється інша особа, причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури