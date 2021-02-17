У столиці повідомлено про підозру квартирним крадіям, викритим «на гарячому»

Київською місцевою прокуратурою № 4 повідомлено про підозру двом особам за фактом вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, вчиненою групою осіб, (ч. 3 ст. 185 КК України).

Слідством встановлено, що двоє чоловіків, використовуючи відмички, проникли до квартири літньої жінки на вулиці Русанівська Набережна, звідки викрали ювелірні вироби та інші цінності.

Крадіїв вдалося затримати по «гарячих слідах».

Під час проведення невідкладних обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці виявили інструменти для відчинення дверей, предмети, схожі на бойові пістолети, а також ймовірно інше викрадене майно – ноутбуки, мобільні телефони тощо.

Наразі вказаним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється їх причетність до аналогічних злочинів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура