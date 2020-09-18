Студента столичного університету затримали на збуті наркотичних речовин

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10 слідчими Шевченківського УП ГУНП у м. Києві затримано 21-річного студента одного з київських вищих навчальних закладів, який займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовини на території столиці.

У ході проведення особистого обшуку молодика та за місцем його проживання правоохоронці вилучили 1,5 кг канабісу, 600 г амфетаміну, 500 г психотропних солей, 500 г мефедрону, 200 г метадону, 200 пігулок «екстазі», а також електроні ваги та інші речові докази. Крім того, вилучено два мисливські обрізи та 24 набої до них.

За даними слідства, молодик закуповував через інтернет наркотичні речовини у великих обсягах, а потім збував їх дрібними партіями через так звані закладки або поштою.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах) КК України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

Прес-служба Київської міської прокуратури