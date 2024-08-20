Приватизація комунального приміщення за заниженою вартістю – судитимуть директора департаменту КМДА та двох оцінювачів

Згідно з матеріалами слідства, з 2017 року комунальне нежитлове приміщення загальною площею 168 кв.м. по вул. Академіка Глушкова у м. Києві перебувало в оренді.

В подальшому його приватизували на основі незалежної оцінки. Встановлено, що оцінювачі умисно належним чином не оглянули об’єкт нерухомості, у результаті чого внесли у звіт про оцінку недостовірні відомості суму понад 330 тис. гривень.

При цьому, директор Департаменту КМДА не вжив належних заходів з контролю і не перевірив вказані дані. Внаслідок таких дій комунальну нерухомість приватизували за заниженою вартістю.

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора одного з Департаментів КМДА та двох оцінювачів за фактами службової недбалості та зловживання службовими повноваженнями, а також складання завідомо підробленого офіційного документу під час приватизації комунальної нерухомості у м. Києві (ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України).

Київська міська прокуратура