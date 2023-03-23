Викрито та припинено злочинну схему продажу контрафактного палива

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора виявлено та викрито протиправну схему виготовлення та збуту контрафактного дизельного палива та бензину.

Проведено обшуки на ряді суб’єктів господарської діяльності, вилучено понад 700 тисяч літрів контрафактного пального.

За даними слідства, співробітники одного із товариств налагодили переробку нафти та виробництво низькоякісного пального шляхом додавання різних розчинників. У подальшому незаконно виготовлена продукція під виглядом «Газового конденсату», який не підлягає акцизному податку, реалізовувалась різним суб’єктам господарської діяльності за готівку.

Такі дії призвели до несплати податків в особливо великих розмірах.

Наразі проводяться необхідні слідчі розшукові дії, встановлюються всі причетні до вчинення кримінального правопорушення особи.

Досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів здійснюється БЕБ України за оперативного супроводу Державної прикордонної служби України (ст. 204 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора