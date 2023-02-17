Студента з Вінниччини тернопільські поліцейські підозрюють у серії шахрайств

Студент одного з вищих навчальних закладів Тернополя обдурював одногрупників та студентів старших курсів, позичаючи у них ноутбуки. Нічого з позиченого не повертав, а здавав до ломбардів.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявами звернулися четверо студентів вищого навчального закладу. З їх слів, першокурсник позичав у них ноутбуки, але не повернув. Згодом потерпілі дізналися, що їхні гаджети зловмисник здав до ломбарду. Сума завданих збитків склала понад 120 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що зловмисник – житель Вінницької області, 2003 року народження. Раніше вже мав проблеми із законом за шахрайські дії.

Зловмисникові оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області