В Одесі засуджено до 8 років ув’язнення херсонського колаборанта, який працював на ворога у колонії

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури судом визнано винним та засуджено мешканця Херсона – працівника пенітенціарної служби за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Враховуючи повне визнання обвинуваченим своєї провини, між ним та прокурором у справі укладено угоду про визнання винуватості. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 10 років.

Прокурором у суді доведено, що працівник виправної колонії після захоплення Херсона перейшов на бік ворога. Він добровільно погодився на пропозицію окупантів служити у незаконно створеній загарбниками «ИК «Северная исправительная колония (№90)» на посаді інструктора-кінолога з присвоєнням так званого «специального звания прапорщика внутренней службы».

Перебуваючи на цій посаді, забезпечував організацію діяльності кінологічного підрозділу та дресирував службових собак для охорони вказаної колонії.

У подальшому, злякавшись наступу українських захисників на Півдні України, залишив місце несення служби та втік до Одеси, де був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури