За службову недбалість зі збитками на понад ₴17 млн. судитимуть ексдиректора підприємства ДКВС

Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України за фактом неналежного виконання службовою особою своїх службових обов’язків, що спричинило понад 17 млн грн збитків (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства, не виконуючи належним чином покладені на нього обов’язки з організації діяльності підприємства, основною метою якого є отримання прибутку і забезпечення робочими місцями засуджених, не забезпечив ефективне використання майна державного підприємства та уклав з приватним підприємством економічно невигідні договори. Крім того, керівник державного підприємства не погодив договори з Міністерством юстиції.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора