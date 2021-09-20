Створення злочинної організації та наркотрафіку до колонії — на Дніпропетровщині викрито чергового «смотрящого»

Затримано чотирьох найактивніших учасників. «Авторитетові» та його спільникам повідомлено підозри та взято під варту. Зловмисникам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими поліції області викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили наркотрафік до однієї із виправних установ регіону.

Правоохоронці встановили організатора, це — «смотрящий» за одним із відділень колонії, та його спільників — колишніх засуджених, ув’язнених та експравоохоронця. Між ними були чітко розподілені ролі: виготовлення та пакування метадону, доставка «товару» особам, які забезпечували потрапляння пакунків до колонії шляхом «перекидів», розповсюдження наркотиків серед утриманців спецустанови.

16 вересня оперативники, слідчі за силової підтримки КОРД та полку поліції особливого призначення провели ряд обшуків у колонії та за місцями проживання фігурантів. Вилучили наркотичні засоби, загальна вартість яких за цінами «чорного ринку» сягає 350 тис. грн, обладнання для їх виготовлення, 20 тис. грн та 2000 дол. США.

Крім того, чотирьох членів злочинної організації затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Організатору та його трьом спільникам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Проводяться подальші слідчі дії для притягнення усіх учасників до відповідальності.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Заходи з викриття діяльності злочинної організації проводилися за участю співробітників оперативного відділу виправної установи та обласного управління Державної кримінально-виконавчої служби.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України