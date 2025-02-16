Суд арештував 18 мільйонів «заощаджень» начальника Бучанського ТЦК

Начальника Бучанського ТЦК підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України і корупції

Шевченківський районний суд Києва арештував готівку, вилучену з будинку начальника Бучанського територіального центру комплектування та підтримки Леоніда Викочка. Про це йдеться в ухвалі суду.

15 серпня 2024 року СБУ затримала керівників Бучанського і Бориспільського ТЦК. Їх підозрювали у перешкоджанні діяльності Збройних сил України і корупції (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 ККУ).

Начальник Бучанського ТЦК підозрюється у наданні голові Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України неправомірної вигоди і перешкоджанні законній діяльності ЗСУ у період воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

Пресслужба СБУ інформувала, що військовозобов’язаним пропонували підробити документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я і вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів з однієї людини.

Під час обшуку будинку начальника ТЦК в Бучі знайшли: 432 300 доларів США, 5 500 Євро, 49 тисяч гривень і два злитки золота вагою по 10 грам, походження яких господар пояснити не зміг.

Вартість цих активів еквівалентна близько 18 мільйонів гривень. Розбіжність із офіційними доходами посадовця становить 14 млн грн і тепер йому оголошено підозру також у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ).

Прокурор попросив арештувати ці активи для забезпечення їх майбутньої конфіскації.