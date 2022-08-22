Суд арештував мільйони доларів та гривень з квартири екснардепа Мартиненка

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, та арештував 1,57 млн дол. та 1,3 млн грн, вилучені під час обшуку квартири, якою користується колишній нардеп Микола Мартиненко.

Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Так, Постолюк підтвердила, що ВАКС арештував 1,57 млн дол та 1,3 млн грн, вилучені під час обшуку квартири, якою користується екснардеп.

У липні екснардепу та члена партії “Народний фронт” Миколі Мартиненку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Екснардеп є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП. За даними сторони обвинувачення, він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств СхідГЗК і “Енергоатом”. Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та 17,2 млн дол.