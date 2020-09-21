Суд арестовал нардепа Юрченко и определил залог более 3 млн. грн.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога более 3 млн грн народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.

«Применить к Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 ноября … Определить Юрченко размер залога в 3 млн 1656 грн», — сказала судья.

Как сообщалось, антикоррупционные органы настаивали на применении к народному депутату Александру Юрченко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6,5 млн гривен.

Напомним, народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отправил под стражу помощника народного депутата Александра Юрченко — Ивана Фищенко, которого подозревают в пособничестве в получении нардепом взятки в размере 13 тыс. долларов, с альтернативой внесения залога в более 1 млн грн. // УНН