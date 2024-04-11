Суд конфіскував майно ексміністра освіти Табачника

Рішенням Вищий антикорупційний суд від 10 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

ВАКС застосував до Табачника Дмитра Володимировича санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» та стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику Д.В. та активи, щодо яких Табачник Д.В. може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме: ½ частка квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.

Табачник Дмитро Володимирович, колишній міністр освіти України, який перебуває на тимчасово окупованих територіях, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора — т. зв. «денацифікації України».

Міністерство юстиції України