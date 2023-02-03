Суд конфіскував українське майно російського олігарха Шелкова

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3 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення щодо російського мільярдера та стягнула в дохід України частину його нерухомого та рухомого майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.

Суд конфіскував українське майно російського олігарха Шелкова

Фото: російський олігарх Михайло Шелков (cyclowiki.org)

“Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду повністю задоволено апеляційну скаргу Міністерства юстиції України на рішення ВАКС у справі про застосування до Михайла Шелкова санкції у виді стягнення активів у дохід держави”, – заявили в міністерстві.

Згідно з даним рішенням, в дохід держави стягнуто активи, що опосередковано належать Шелкову, а саме:

  • 100% частки в статутному капіталі ТОВ “Тай-Мінералс”;
  • 100 % частки в статутному капіталі ТОВ “ІНВЕСТАГРО”;
  • 100% частки в статутному капіталі ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”;
  • майно, що належить ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”: 3 будівлі, будинок, комплекс будівель та споруд загальною площею 6201 кв м, 2 трактори, 3 навантажувачі, екскаватор, 5 транспортних засобів, а також понад 14,4 млн гривень на рахунках банку;
  • грошові кошти та рухоме і нерухоме майно.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, в квітні 2022 року український суд заарештував ГЗК росіянина Шелкова, який постачав у РФ стратегічну продукцію.

Проте тоді Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні позову Мін’юсту щодо конфіскації “Демурінського гірничо-збагачувального комбінату” та інших компаній, підконтрольних Шелкову. Своєю чергою Мін’юст подав апеляцію.

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