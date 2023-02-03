Суд конфіскував українське майно російського олігарха Шелкова
3 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення щодо російського мільярдера та стягнула в дохід України частину його нерухомого та рухомого майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
“Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду повністю задоволено апеляційну скаргу Міністерства юстиції України на рішення ВАКС у справі про застосування до Михайла Шелкова санкції у виді стягнення активів у дохід держави”, – заявили в міністерстві.
Згідно з даним рішенням, в дохід держави стягнуто активи, що опосередковано належать Шелкову, а саме:
- 100% частки в статутному капіталі ТОВ “Тай-Мінералс”;
- 100 % частки в статутному капіталі ТОВ “ІНВЕСТАГРО”;
- 100% частки в статутному капіталі ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”;
- майно, що належить ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”: 3 будівлі, будинок, комплекс будівель та споруд загальною площею 6201 кв м, 2 трактори, 3 навантажувачі, екскаватор, 5 транспортних засобів, а також понад 14,4 млн гривень на рахунках банку;
- грошові кошти та рухоме і нерухоме майно.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо, в квітні 2022 року український суд заарештував ГЗК росіянина Шелкова, який постачав у РФ стратегічну продукцію.
Проте тоді Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні позову Мін’юсту щодо конфіскації “Демурінського гірничо-збагачувального комбінату” та інших компаній, підконтрольних Шелкову. Своєю чергою Мін’юст подав апеляцію.