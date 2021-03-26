Суд наложил арест на компании и средства экс-директора завода Патона

Печерский районный суд Киева наложил арест на компании, денежные средства и имущество экс-директора ЧАО «Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона» Владимира Степахно, которого обвиняют в присвоении имущества госпредприятия.

Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного производства по ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК.

Установлено, что у председателя правления и членов наблюдательного совета завода возник преступный умысел, направленный на завладение имуществом предприятия, а именно объектом недвижимости. Для этих целей они решили оформить договор купли-продажи с подконтрольным юридическим лицом по заниженной стоимости. Также, для избегания уголовной ответственности, они привлекли к преступной деятельности главного бухгалтера компании.

В июле 2014 года подозреваемые заключили договор купли –продажи объекта недвижимости ЧАО «Опытный завод сварочного оборудования им. Патона» на сумму 1,33 млн гривен. Вместе с тем согласно заключению оценочно-строительной экспертизы, действительная стоимость объекта недвижимости составляет 22,07 млн гривен.

В дальнейшем, 21 марта 2016 директор ООО «НТК сварочного оборудования и технологии», действуя согласно разработанному плану преступных действий, с целью сокрытия преступного происхождения имущества внес объект недвижимости в уставной капитал ООО «Тактика».

В феврале председателю правления сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК , а именно в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на компании, денежные средства и имущество экс-директора ЧАО «Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона» Владимира Степахно.

В частности, под арест попали ООО «Патон ессетс», ООО «Патон ессетс кэпитал», ООО «Управляющая компания «Патон групп», ООО «Индустриальный парк «Глеваха», ООО «Интерагропак», ООО «Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.А. Патона», и другие.