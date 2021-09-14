Суд оставил под стражей и.о. начальника экоинспекции Юго-Западного округа, подозреваемого в вымогательстве $5000 взятки

Николаевский апелляционный суд в понедельник, 13 сентября, оставил подозреваемому в получении неправомерной выгоды исполняющему обязанности начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) биоресурсов Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс служба суда.

Как известно, задержали и.о. начальника управления Владлена Гривенко в середине августе в Одессе. Чиновник требовал и получил от коммерческого директора одной из АЗС, расположенной в Николаеве, неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов США за невмешательство в деятельность указанной АЗС и избежание применения в отношении предпринимателя штрафных санкций.

13 сентября апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Гривенко на постановление Заводского районного суда от 19 августа, которым подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Николаевским апелляционным судом вынесено постановление, согласно которому решение Заводского районного суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба защитника — без удовлетворения. // Преступности.НЕТ