Суд оставил за решеткой вероятного свидетеля по делу МН17

Кунавина подозревают в создании разведки «ДНР».

Шевченковский райсуд Киева на два месяца продлил арест одному из вероятных свидетелей по делу сбития малайзийского самолета рейса МН17 Андрею Кунавину, которого подозревают в создании террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает hromadske.

По данным следствия, подозреваемый с июня 2014-го координировал создание в составе «ДНР» разведывательно-диверсионного органа — так называемого Главного управления военной разведки, в частности артиллерийского батальона «Кальмиус».

«Разведывательное управление занималось непосредственно поставкой оружия на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и «БУКа», которым был сбит Боинг рейса МН-17″, — пояснил вероятную роль Кунавина по делу Боинга прокурор Александр Банник.

Впрочем, по его словам, подозреваемый пока отказывается от предоставления любых свидетельств, потому статуса не имеет.

Также в перехваченных Службой безопасности разговорах якобы Кунавин беседует с Сергеем Дубинским с позывным «Хмурый» и Леонидом Харченко (позывной «Крот»). В 2014 году они находились под командованием «военной разведки ДНР», а сейчас являются обвиняемыми по делу о сбитии самолета рейса MH-17.

Сам подозреваемый отрицает обвинения и добавляет, что в 2014 году находился в тюрьме в Николаевской области за экономическое преступление.

Сейчас Кунавин содержится в ИВС СБУ. Ранее суд продлил досудебное расследование по данному делу до января 2021 года. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы. // LB.ua