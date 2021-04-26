Суд отпустил под домашний арест николаевца, подозреваемого в убийстве своего брата

В Николаеве Ленинский районный суд избрал 36-летнему жителю села Калиновка, подозреваемому в убийстве брата, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщили в Николаевской окружной прокуратуре.

«Несмотря на то, что прокуратура настаивала на назначении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, суд определил злоумышленнику домашний арест. Окружная прокуратура будет обжаловать данное решение суда в апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 апреля братья распивали спиртное, а потом начали ссориться. В какой-то момент старший из братьев схватил нож и несколько раз ударил им младшего в грудь. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте. // Преступности.НЕТ