Суд покарав жителя Одещини, який робив нестерпним життя літньої матері

Суд присудив чоловіку пробаційний нагляд строком на один рік, а також застосував до нього обмежувальні заходи, якими заборонив перебувати за місцем мешкання потерпілої та наближатися до неї.

Протягом тривалого часу 50-річний житель одного із сіл Великобуялицької територіальної громади робив нестерпним життя своїй 74-річній мамі, з якою проживає в одному будинку. Причиною такої поведінки були побутові конфлікти, в ході яких чоловік лаявся на неї, ображав та погрожував фізичною розправою.

Щоразу, коли син проявляв агресію, жінка зверталася по допомогу до правоохоронців. За фактом домашнього насильства поліцейські п’ять разів складали відносно кривдника адміністративні матеріали за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та двічі виносили відносно нього термінові заборонні приписи, якими забороняли деякий час спілкуватися з потерпілою, які він ігнорував. Тоді суд призначав правопорушнику покарання у вигляді штрафу та громадських робіт. Однак чоловік не зробив належних висновків і продовжив вчиняти протиправні дії.

Коли домашнє насильство набуло систематичного характеру, поліцейські розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

«Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої. Закінчивши досудове розслідування ми скерували матеріали справи до суду», – розповів слідчий слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Костянтин Мазур.

Дослідивши надані правоохоронцями докази та затвердивши угоду про примирення сторін між потерпілою та правопорушником, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік, а також застосував до кривдника обмежувальні заходи строком на три місяці – заборонив перебувати в місці спільного проживання з потерпілою, наближатися на визначену відстань до місця, де потерпіла, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв`язку з лікуванням чи з інших причин.

У випадку порушення угоди чоловіку може загрожувати реальний строк.

Березівський районний відділ поліції Одещини