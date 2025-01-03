Суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон

За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Шевченківський районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 4 березня 2025 року включно.

Чоловік був затриманий у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року і з того часу перебуває під вартою.

Нагадаємо, йому інкриміновано умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури