Суд скасував вирок, забракувавши відео показань свідка

Чернівецький апеляційний суд скасував вирок, яким чоловіка було засуджено до 9 років увʼязнення за придбання амфетаміну. Справа заново розглядатиметься у суді першої інстанції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 8 липня.

Обвинуваченому інкримінували три епізоди збуту наркотичних засобів протягом 2022 року покупцю, який був залучений поліцією до співробітництва.

Свідок був залегендований і його хотіли допитати з іншого приміщення суду по відеозвʼязку. Проте зʼясувалося, що свідок мобілізувався до Збройних сид України та проходить військову службу за контрактом у зоні бойових дій. Водночас, відповідно до наказу командира військової частини від 28.02.2023 року, цей військовослужбовець відсутній на службі без поважних причин і його місцезнаходження невідоме.

Поліції не вдалося знайти свідка і застосувати привід. Після цього в суді дослідили відео показань цього свідка, наданих слідчому на досудовому розслідуванні.

Переглядаючи вирок, апеляційний суд відзначив, що згаданий свідок єдиний езпосередньо брав участь в діях, які інкримінуються обвинуваченому, а тому його показання мають істотне значення для справи.

Під час воєнного стану дозволили враховувати як доказ відео показань свідків і потерпілих під час досудового розслідування.

Але, як вважає, апеляційний суд, застосування вимог ч.11 ст. 615 КПК у певній мірі обмежує права сторони захисту та інших учасників процесу поставити власні запитання свідку та реалізовувати право на захист, а тому застосування цієї норми повинно бути виправданим та застосуватись у виняткових випадках.

Під час апеляційного перегляду досліджувався відеозапис та протокол допиту свідка і зʼясувалося, що відеозапис не відповідає змісту протоколу допиту свідка. На відеозаписі свідку не розʼяснювали права та обовʼязки, а також не попереджали його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві свідчення, що суперечить змісту протоколу допиту.

Районний суд неодноразово вирішував застосувати примусовий привід свідка, однак поліція повідомляла, що за місцем проживання та місцем військової служби він відсутній.

Але в матеріалах справи немає підтверджень, що громадянин покинув місце військової служби незаконно, як немає інформації, що за цим фактом зареєстровано кримінальне провадження чи оголошено особу розшук, що свідчило би про переховування свідка.

За даними поліції, за своїми справжніми анкетними даними свдок територію України не покидав.

Немає даних і про те, що свідок помер, що виключає його допит, перевірка цього факту не проводилася.

Визнаючи особу винною, місцевий суд не вказав, що за відсутні показів основного свідка, вина обвинуваченого може беззаперечно підтверджуватись іншими доказами.